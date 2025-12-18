Frontal-Crash in Kurve fordert zwei Verletzte

Folgenschwerer Unfall in Brixlegg im Tiroler Bezirk Kufstein am Donnerstag: In einer Kurve auf einer Gemeindestraße kollidierten zwei einheimische Pkw-Lenker (22 und 84 Jahre alt) frontal. Beide Lenker mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 15 Uhr. Der 84-Jährige fuhr mit dem Pkw von Zimmermoos in Richtung Brixlegg. „In einer Kurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto des 22-Jährigen“, heißt es von der Polizei.
Ins Krankenhaus gebracht
Durch den Crash zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Unterdessen zog sich der Senior „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Die Einsatzkräfte lieferten ihn in das Krankenhaus Kufstein ein.
