Anna Unterberger verlässt die Steirerkrimi-Reihe

Wie viel Anna Unterberger haben Sie in den zehn Steirerkrimis in die Figur Anni Sulmtaler eingebracht? Und haben sich umgekehrt Charakteristika der Figur auch in Ihr reales Leben geschlichen?

Ich glaube, eine Figur ist immer ein bisschen an einen selbst angeglichen und wir haben schon so einiges gemeinsam. Zumindest ist mir Anni in so manchen Sachen ein Vorbild. Wie sie etwa auf Menschen zugeht, mit Empathie und Verständnis für Andersartigkeit. Sie hört den Menschen zu, hat einen starken Willen und geht ihren Weg, wie sie ihn für richtig hält. Sie hat ihren Karriereweg in sehr kurzer Zeit eingeschlagen und sehr schnell sehr viel erreicht. Sie weiß, was sie will, und zieht das durch – mit viel Selbstbewusstsein. Und vor allem, was ich mir von ihr abgeschaut habe, ist, auch in schwierigen Situationen nicht den Humor zu verlieren. Zwischen Sulmtaler und Bergmann gab es immer Raum für Sticheleien, was ich herrlich finde. Wir alle müssten viel mehr Humor haben. Das würde uns allen guttun.