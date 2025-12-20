Die kleine Botin lässt das Jahr im Vertrauen los

Das Weihnachtsfest, das uns allen hoffentlich viel Freude, friedvolles Beisammensein und wertvolle Stunden mit den Liebsten schenkt, ist auch dieser eben beschriebene Übergang. In der Nacht von 24. auf 25. Dezember ist die erste von 12 mystischen Nächten, die man gut nutzen kann. Man kann 13 Wünsche fürs Neue Jahr auf kleine Zettel schreiben. Jede der 12 Nächte ist einem Monat im Neuen Jahr zugeordnet und so beginnen wir mit dem „Jänner“ in der Nacht von 24. auf 25. Dezember – es wird dann der erste Zettel ungeöffnet verbrannt, jede folgende Nacht bis zum 5. Jänner dann je ein weiterer. Die Wünsche werden so ans Universum übergeben! Der 13. Wunsch, der übrig bleibt, steht für jenen Bereich, den wir selbst in die Hand nehmen dürfen.