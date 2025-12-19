Vorteilswelt
Weihnachtszauber-Zirkus in Payerbach

Niederösterreich
19.12.2025 15:30
Zirkusluft in weihnachtlichem Ambiente schnuppern
Zirkusluft in weihnachtlichem Ambiente schnuppern

Zum fünften Mal gastiert der CIRCO DE GOMES mit seinem Weihnachtszauber-Zirkus inmitten der Zauberberge und verschönert somit die Wartezeit auf das Christkind.

Weihnachten im Zirkus bedeutet ein Fest für die ganze Familie! Die zauberhafte Zirkusshow in stilvollem Ambiente und traumhafter Umgebung ist ein Genuss für Groß und Klein. 

Lassen Sie sich verzaubern!
Lassen Sie sich verzaubern!

Die Clowns bringen mit ihrem feinen Humor das Publikum zum Lachen und die Luftakrobaten zeigen mit ihren Kunststücken unter der Zirkuskuppel ihr Können. 

Die erste Vorstellung ist bereits am Samstag, den 20. Dezember, um 16 Uhr. Am Sonntag, den 21. Dezember, ebenfalls um 16 h gibt es wieder Akrobaten und Clowns zu bewundern. Auch in der kommenden Woche und den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen öffnet das Zirkuszelt für seine Besucher. Bis zum 6. Jänner 2026 hat der CIRCO DE GOMES in Payerbach sein Quartier.

Zirkusfamilie begeistert das Publikum
Zirkusfamilie begeistert das Publikum

Lassen Sie sich verzaubern von der einzigartigen Atmosphäre des CIRCO DE GOMES und nehmen Sie sich Zeit für ein gemeinsames Erlebnis!

Noch bis 6. Jänner ins Zirkusflair eintauchen!
Noch bis 6. Jänner ins Zirkusflair eintauchen!

Der Zirkus gastiert im Kult Zelt Payerbach im Park/Pavillon, in der Dr. Coumontstraße. Alle Informationen und Tickets gibt es bei oeticket und selbstverständlich an der Zirkuskassa. Das detaillierte Programm mit den Terminen finden Sie auf www.circus-events.com oder auf www.kult-zelt.at.

