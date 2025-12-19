Weihnachtszauber-Zirkus in Payerbach

Zum fünften Mal gastiert der CIRCO DE GOMES mit seinem Weihnachtszauber-Zirkus inmitten der Zauberberge und verschönert somit die Wartezeit auf das Christkind.
Weihnachten im Zirkus bedeutet ein Fest für die ganze Familie! Die zauberhafte Zirkusshow in stilvollem Ambiente und traumhafter Umgebung ist ein Genuss für Groß und Klein.
Die Clowns bringen mit ihrem feinen Humor das Publikum zum Lachen und die Luftakrobaten zeigen mit ihren Kunststücken unter der Zirkuskuppel ihr Können.
Die erste Vorstellung ist bereits am Samstag, den 20. Dezember, um 16 Uhr. Am Sonntag, den 21. Dezember, ebenfalls um 16 h gibt es wieder Akrobaten und Clowns zu bewundern. Auch in der kommenden Woche und den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen öffnet das Zirkuszelt für seine Besucher. Bis zum 6. Jänner 2026 hat der CIRCO DE GOMES in Payerbach sein Quartier.
Lassen Sie sich verzaubern von der einzigartigen Atmosphäre des CIRCO DE GOMES und nehmen Sie sich Zeit für ein gemeinsames Erlebnis!
Der Zirkus gastiert im Kult Zelt Payerbach im Park/Pavillon, in der Dr. Coumontstraße. Alle Informationen und Tickets gibt es bei oeticket und selbstverständlich an der Zirkuskassa. Das detaillierte Programm mit den Terminen finden Sie auf www.circus-events.com oder auf www.kult-zelt.at.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.