Weihnachtszauber-Zirkus in Payerbach

Die erste Vorstellung ist bereits am Samstag, den 20. Dezember, um 16 Uhr. Am Sonntag, den 21. Dezember, ebenfalls um 16 h gibt es wieder Akrobaten und Clowns zu bewundern. Auch in der kommenden Woche und den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen öffnet das Zirkuszelt für seine Besucher. Bis zum 6. Jänner 2026 hat der CIRCO DE GOMES in Payerbach sein Quartier.