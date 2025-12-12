Steirer stürzte mit Auto über die Böschung

Der Weststeirer war am Freitag kurz nach 5.30 Uhr auf der L617 unterwegs. Im Predinger Ortsteil Wieselsdorf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über eine Böschung. Laut seinen Angaben gegenüber den Einsatzkräften hat sich sein Pkw dabei mehrfach überschlagen. Letztlich kam das Auto auf der Seite zum Liegen.