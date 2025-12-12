Steirer stürzte mit Auto über die Böschung

Schwerer Verkehrsunfall Freitagfrüh in der Weststeiermark: Ein Mann kam kurz nach 5.30 Uhr in Preding von der Straße ab – sein Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Der Steirer hatte aber offenbar seinen Schutzengel an Bord.
Der Weststeirer war am Freitag kurz nach 5.30 Uhr auf der L617 unterwegs. Im Predinger Ortsteil Wieselsdorf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über eine Böschung. Laut seinen Angaben gegenüber den Einsatzkräften hat sich sein Pkw dabei mehrfach überschlagen. Letztlich kam das Auto auf der Seite zum Liegen.
Das Fahrzeug wurde zwar erheblich beschädigt, glücklicherweise aber hauptsächlich auf der Beifahrerseite. Der Unfalllenker blieb so unverletzt, konnte sich selbstständig befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Die Feuerwehren Wieselsdorf und Preding mussten auf einer Länge von rund 80 Metern Wrackteile einsammeln.
