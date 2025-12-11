Mutmaßlicher Drogenlenker attackierte Polizisten

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochnachmittag fiel der 25-jährige Russe den Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl auf. Weil sie den Verdacht hatten, dass der Mann unter Drogen hinter dem Steuer saß, wollten sie ihn vom Amtsarzt untersuchen lassen. Als der Russe sich weigerte, wollten ihm die Beamten den Fahrzeugschlüssel abnehmen.