Mutmaßlicher Drogenlenker attackierte Polizisten

Weil er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, wollten zwei Polizeibeamte in Innsbruck einem Fahrzeuglenker am Mittwoch seinen Schlüssel abnehmen. Doch der Mann wehrte sich so heftig, dass er festgenommen werden musste. Beide Polizisten wurden dabei leicht verletzt.
Im Zuge einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochnachmittag fiel der 25-jährige Russe den Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl auf. Weil sie den Verdacht hatten, dass der Mann unter Drogen hinter dem Steuer saß, wollten sie ihn vom Amtsarzt untersuchen lassen. Als der Russe sich weigerte, wollten ihm die Beamten den Fahrzeugschlüssel abnehmen.
„Wehrte sich, musste festgenommen werden“
Doch wie die Polizei berichtet, „wehrte sich der 25-Jährige gegen die Schlüsselabnahme, weshalb er schließlich durch die Beamten festgenommen werden musste“. Laut Exekutive seien dabei beide Polizisten leicht verletzt worden.
