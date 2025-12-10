„Ein Wahnsinn!“ Regner im Golf-Schlaraffenland

Als Siebenter der Jahreswertung der Asian Development Tour hatte sich Niklas Regner für die große Asian Tour qualifiziert, als Zuckerl darf der Obersteirer dort schon jetzt abschlagen. Die Top-10 der Rangliste erhielten eine Einladung nach Saudi-Arabien. Wo „Reggy“ über die perfekten Bedingungen staunte. „Ich bin unglaublich froh, dass ich da bin. Der Platz ist ein Wahnsinn, dazu das ganze Rundherum, es wurde ein irrsinniger Aufwand betrieben. Ich freue mich, dass ich im nächsten Jahr wöchentlich solche Bedingungen hoffentlich vorfinde. Ich schätze es sehr, dass ich in den Spieler-Bereich reingehen, die Physiotherapeuten nutzen und dieses Turnier als letztes in diesem Jahr spielen darf“, ist Regner demütig.