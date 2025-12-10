„Ein Wahnsinn!“ Regner im Golf-Schlaraffenland

Nach zwei Jahren mit etlichen Rückschlägen kann Niklas Regner jetzt den Lohn für seine harte Arbeit einfahren. Der steirische Golf-Pro gab heute sein Debüt auf der Asian Tour. Und das mit Erfolg. Der 26-jährige Liezener liegt bei den Saudi Open in Riyadh nach der ersten Runde auf dem 16. Platz.
Als Siebenter der Jahreswertung der Asian Development Tour hatte sich Niklas Regner für die große Asian Tour qualifiziert, als Zuckerl darf der Obersteirer dort schon jetzt abschlagen. Die Top-10 der Rangliste erhielten eine Einladung nach Saudi-Arabien. Wo „Reggy“ über die perfekten Bedingungen staunte. „Ich bin unglaublich froh, dass ich da bin. Der Platz ist ein Wahnsinn, dazu das ganze Rundherum, es wurde ein irrsinniger Aufwand betrieben. Ich freue mich, dass ich im nächsten Jahr wöchentlich solche Bedingungen hoffentlich vorfinde. Ich schätze es sehr, dass ich in den Spieler-Bereich reingehen, die Physiotherapeuten nutzen und dieses Turnier als letztes in diesem Jahr spielen darf“, ist Regner demütig.
Das Abenteuer bei den Scheichs lässt sich auch Papa Regner nicht entgehen, er begleitete seinen Sohnemann zu den Saudis. „Ich hoffe, dass ich das Jahr noch positiv beenden kann. Nächstes Jahr gibt es viele Chancen, bei denen ich mich gut präsentieren kann. 2025 werde ich immer in Erinnerung behalten, es gibt nun keinen Druck, nur viel Freude bei mir.“ Mit einer starken Leistung beim Saison-Kehraus könnte sich der Ennstaler auch sein Weihnachtsgeld ordentlich aufbessern. Die Saudi Open sind mit einer Million Dollar dotiert.
Fitness statt Turniere
Zum Pausieren gezwungen ist indes Lukas Nemecz. Nach dem hauchdünn verpassten Ticket für die European Tour stellte der Grazer den Golfschläger ins Eck. „Ich nutze die turnierfreie Zeit für eine intensive Vorbereitung, werde viel an meiner Fitness arbeiten. Dafür habe ich in den letzten Jahren aufgrund des dichten Terminkalenders ohnehin nie genug Zeit gehabt.“ Bitter für Nemecz: Ohne die Pros vorab zu informieren, wurden die Kategorien auf der Tour kurzerhand verschärft. Weshalb der Grazer in der kommenden Saison in weniger Turniere hineinkommt.
