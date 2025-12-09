NÖ: Schildkröte löste Kellerbrand aus

Ein eher ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz hat am Dienstag in Sitzenberg-Reidling in NÖ für Aufsehen gesorgt. Eine große Schildkröte verursachte dort einen Brand im Keller eines Einfamilienhauses.
Laut Feuerwehr kroch das Tier unter eine im Keller abgestellte Palette und hob sie dabei an. Durch die Bewegung kam die Holzpalette mit einer darüber montierten Wärmelampe in Kontakt, die sich daraufhin entzündete. Innerhalb kurzer Zeit stand der Bereich in Flammen, dichter Rauch breitete sich im Haus aus.
Schildkröte blieb unverletzt
Mehrere Feuerwehren rückten sofort an, drangen unter Atemschutz in das Gebäude vor und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Gelöscht wurde mit einem C-Rohr. Die große Schildkröte hatte Glück: Sie wurde unversehrt aus dem verrauchten Keller gerettet.
Hausbesitzerin erlitt Rauchgasvergiftung
Die Hausbesitzerin erlitt jedoch vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Druckbelüfter vom Rauch befreit.
