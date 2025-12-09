NÖ: Schildkröte löste Kellerbrand aus

Laut Feuerwehr kroch das Tier unter eine im Keller abgestellte Palette und hob sie dabei an. Durch die Bewegung kam die Holzpalette mit einer darüber montierten Wärmelampe in Kontakt, die sich daraufhin entzündete. Innerhalb kurzer Zeit stand der Bereich in Flammen, dichter Rauch breitete sich im Haus aus.