Steirische Kunstauktion für Schule in Äthiopien

Über die Jahre wuchs Peter Krasser beim Lukrieren der Spendengelder über sich hinaus. Er kennt alle Künstler oder deren Angehörige persönlich. „Ich wollte nie mit dem Klingelbeutel betteln gehen, sondern den Leuten immer für ihre Unterstützung auch etwas bieten.“ Mit den Mitteln, die der ehemalige Vize-Bürgermeister mit dem Verein aufstellte, konnten bisher 19 Schulen im Hochland von Äthiopien finanziert werden.