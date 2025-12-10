Steirische Kunstauktion für Schule in Äthiopien

142 Bilder namhafter Künstler werden am 15. Jänner im Grazer Steiermarkhof versteigert. Bereits zum 20. Mal finanziert der Verein „Schule Äthiopien“ rund um den Steirer Peter Krasser mit dem Erlös den Bau einer Schule.
Die Liste der Künstler, deren Werke am 15. Jänner im Steiermarkhof in Graz versteigert werden, kann sich wirklich sehen lassen. Herbert Brandl, Gerald Brettschuh und Günter Brus sind genauso darunter wie Eduard Angeli oder Beatrix S. Zygartowski. Organisiert wird die Auktion von Peter Krasser, dem Obmann des Vereins „Schule Äthiopien“.
Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Volksschuldirektor von Wies eine Auktion auf die Beine stellt. „Ich wollte etwas zurückgeben“„Angefangen hat alles zu meinem 50. Geburtstag vor 23 Jahren“, erinnert er sich. Inzwischen bekommen dank seiner Initiative weit über 20.000 Kinder in Äthiopien eine Schulausbildung.
„Möchte etwas zurückgeben“
„Der Zugang zur Bildung macht die Kinder zu Hoffnungsträgern für eine bessere Zukunft. Ich wollte etwas zurückgeben für das schöne Leben, das ich in Österreich leben durfte, und nachdem ich Lehrer war, war das Thema Schule naheliegend“, erzählt der Weststeirer im Gespräch mit der „Krone“.
Über die Jahre wuchs Peter Krasser beim Lukrieren der Spendengelder über sich hinaus. Er kennt alle Künstler oder deren Angehörige persönlich. „Ich wollte nie mit dem Klingelbeutel betteln gehen, sondern den Leuten immer für ihre Unterstützung auch etwas bieten.“ Mit den Mitteln, die der ehemalige Vize-Bürgermeister mit dem Verein aufstellte, konnten bisher 19 Schulen im Hochland von Äthiopien finanziert werden.
Zwölf davon wurden bereits eröffnet, zwei sperren demnächst auf, drei weitere sind in Bau und zwei in der Planungsphase. „Die zwanzigste Schule, für die wir derzeit sammeln, die Boreda Higher Primary School, ist das bisher größte Projekt für 1500 Kinder“, erzählt er.
Wer den sympathischen Steirer unterstützen möchte, alle Informationen finden Sie unter: www.mfm.at/kunstauktion
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.