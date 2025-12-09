Den Heiligen Nikolo als Wahlwerbung missbraucht?

„Wir verwenden nicht einmal unsere Parteifarben“

ÖVP-Obmann Armin Zwazl wehrt sich gegen diese Vorwürfe: „Seit über zehn Jahren organisiert die ÖVP Neunkirchen einen Nikolausempfang am Hauptplatz. In dieser Zeit haben wir jedes Jahr Werbung dafür gemacht, auch an Kindergärten.“ Und: „Wir achten darauf, weder Parteilogo noch Namen oder Politikerfotos auf unser Plakat zu geben. Wir verwenden nicht einmal unsere Parteifarben.“ Als Beweis präsentiert er das neutrale Plakat – ganz ohne Logo oder Namen.