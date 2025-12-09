Den Heiligen Nikolo als Wahlwerbung missbraucht?

Und wieder geht’s fröhlich weiter mit Wahlkampf in Neunkirchen in Niederösterreich. Diesmal ist der Heilige Nikolo Stein des Anstoßes. Die FPÖ wittert Wahlwerbung, die ÖVP verweist auf neutrale Einladungen.
Wie jeden Dezember organisiert die ÖVP Neunkirchen einen Nikolausempfang am Hauptplatz. Kinder von nah und fern nutzen diesen vorweihnachtlichen Nachmittag, um mit leuchtenden Augen Süßigkeiten vom Nikolaus entgegennehmen zu dürfen. Das Ganze macht nicht nur den Kleinen Freude, sondern bringt auch der heimischen Gastronomie und den bereits geöffneten Weihnachtsständen massiven Zulauf.
Vorwurf: Wahlwerbung in Kindergärten
Laut FPÖ haben sich darüber bereits einige Elternteile mokiert und auch Beschwerde eingereicht. Nicht wegen des Events selbst, sondern wegen der Einladungen dazu. Denn dies ergingen über WhatsApp-Gruppen an alle Eltern der Neunkirchner Landeskindergärten.
FPÖ-Bezirksparteiobmann Jürgen Handler dazu: „Es ist inakzeptabel, dass in Neunkirchner Kindergärten für ÖVP-Veranstaltungen geworben wird. Wie kommen die Bediensteten der Gemeinde sowie die Kindergartenpädagogen dazu, verärgerte Anrufe und Rückmeldungen der Eltern entgegennehmen zu müssen, nur weil die ÖVP glaubt, die Kindergärten als Verteilstation für ihre parteipolitische Werbung nutzen zu können?“, so Handler.
„Wir verwenden nicht einmal unsere Parteifarben“
ÖVP-Obmann Armin Zwazl wehrt sich gegen diese Vorwürfe: „Seit über zehn Jahren organisiert die ÖVP Neunkirchen einen Nikolausempfang am Hauptplatz. In dieser Zeit haben wir jedes Jahr Werbung dafür gemacht, auch an Kindergärten.“ Und: „Wir achten darauf, weder Parteilogo noch Namen oder Politikerfotos auf unser Plakat zu geben. Wir verwenden nicht einmal unsere Parteifarben.“ Als Beweis präsentiert er das neutrale Plakat – ganz ohne Logo oder Namen.
Zwazl: „Dass dies nun (erstmalig) thematisiert wird, ist rein auf den aufkeimenden Wahlkampf zurückzuführen. Interessant ist, dass sich gerade die FPÖ über die Bewerbung eines Nikoloempfangs aufregt. Schade ist es, dass sie sich eine vorweihnachtliche Aktion mit viel Tradition in Neunkirchen aussuchen“, so Zwazl abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.