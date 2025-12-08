Jetzt wird ordentlich der Sparstift angesetzt

Ein Darlehen über 60 Millionen Euro und ein Investitionsrückstau von 23 Millionen Euro zwingen Mödling dazu, zahlreiche Gebühren zu erhöhen und Ausgaben drastisch zu senken. Die Lebensqualität der Mödlinger soll darunter jedoch nicht leiden.
Seit der letzten Gemeinderatswahl hat in Mödling eine rot-grüne Koalition die Geschicke der Stadt in der Hand. Jetzt wurde ein neues Budget erstellt. „Noch nie wurde ein Budget so intensiv erarbeitet wie dieses“, heißt es dazu von SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler und ihrem grünen Vizebürgermeister Rainer Praschak.
Und: „Erst diese vollständige Transparenz hat gezeigt, welche finanziellen Gräben sich über die letzten 40 Jahre ÖVP-Regierung aufgetan haben“, klagt die Bürgermeisterin.
Was war passiert?
„Gebühren wurden jahrzehntelang aus Wahlkalkül nicht angepasst, Verwaltungs- und Politikstrukturen wurden aufgebläht und wertvolle Immobilien verkauft“, klagt die Bürgermeisterin über die Altlasten der Vorregierung.
Wie von der Landesregierung vorgeschrieben wurde ein Konsolidierungsplan, der im Frühjahr stehen soll, erarbeitet. Dieser beinhaltet zahlreiche Gebührenerhöhungen wie Wasser, Kanal oder Müll.
Wir passen Gebühren nicht deshalb an, weil wir es wollen, sondern weil es notwendig ist, um Dienstleistungen abzusichern und Mödling handlungsfähig zu halten.
SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler
Und: „Es konnten bereits Einsparungen um mehr als sechs Millionen-Euro gegenüber dem Budgetvoranschlag von 2025 erzielt werden“, so Drechsler und Praschak abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.