Jetzt wird ordentlich der Sparstift angesetzt

Seit der letzten Gemeinderatswahl hat in Mödling eine rot-grüne Koalition die Geschicke der Stadt in der Hand. Jetzt wurde ein neues Budget erstellt. „Noch nie wurde ein Budget so intensiv erarbeitet wie dieses“, heißt es dazu von SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler und ihrem grünen Vizebürgermeister Rainer Praschak.