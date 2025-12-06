Den Kindern Bildung und ein besseres Leben geben

Die „Licht ins Dunkel“-Tram tourt für eine Spendenkampagne durch Innsbruck. An Bord ist erstmals auch die „Tiroler Krone“.
Eine auffällig gestaltete Tram setzt derzeit in Innsbruck ein sichtbares Zeichen für eine besondere Kampagne. „Mit der ‘Licht ins Dunkel’-Tram möchten wir Menschen dort ansprechen, wo sie täglich unterwegs sind“, erklärt Peter Buglas, Regionalmanager der Progress Werbung.
Unterstützer dieser Spendenaktion sind die Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Tiroler Sparkasse, ORF Tirol, Pixel Projekt, Progress Werbung und die „Tiroler Krone“ – der heute auch ein Zahlschein beiliegt.
„Das macht Spenden ganz einfach“, betonen „Krone“-Verkaufsleiter Wolfgang Kos und Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler Krone. IKB-Chef Ekkehard Allinger-Csollich ergänzt: „Die ‘Licht ins Dunkel’-Tram wird ganzjährig durch Innsbruck fahren, um daran zu erinnern, dass jede Spende dazu beiträgt, Kindern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“
Fokus auf Präventionsarbeit und Austausch
Heuer steht die Aktion im Zeichen der Förderung von Kindern mit Flucht- oder Migrationsgeschichte. Ein entsprechendes Projekt wird von der Bildungs- und Beratungseinrichtung „Frauen aus allen Ländern“ umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Spiel- und Sprachgruppen speziell für kleinere Kinder, die potenziell belastet und von traumatisierenden Erlebnissen betroffen sind. Im Fokus stehen Präventionsarbeit und Austausch zu Themen wie Kindesentwicklung, Erziehung, Kindergarten, Schule.
Wir hoffen natürlich, dass durch die rollende Kampagne die Bereitschaft zum Spenden nochmals erhöht wird.
Silvia und Katarina Ortner
„Wir sind sehr dankbar, dass unser ‘Frauen aus allen Ländern’-Projekt von den Organisatoren ausgewählt wurde“, betonten Silvia Ortner (Beratung) und Katarina Ortner (Bildung) kürzlich bei der Präsentation der heurigen „Licht ins Dunkel“-Tram am Gelände der IVB. „Wir hoffen natürlich, dass durch die rollende Kampagne die Bereitschaft zum Spenden nochmals erhöht wird.“
Wer helfen möchte, kann entweder direkt auf das Konto AT11 2050 3033 0220 8776 oder, wie erwähnt, mit dem heute beiliegenden Zahlschein spenden. Jeder Beitrag tut Gutes und unterstützt die Kinder, die dringend auf Förderungen und Schutz angewiesen sind.
