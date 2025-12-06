Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Licht ins Dunkel-Tram

Den Kindern Bildung und ein besseres Leben geben

Tirol
06.12.2025 14:00
Initiatoren, Unterstützer und das „Frauen aus allen Ländern“-Team bei der Präsentation der ...
Initiatoren, Unterstützer und das „Frauen aus allen Ländern“-Team bei der Präsentation der „Licht ins Dunkel“-Tram(Bild: Recka Hammann)

Die „Licht ins Dunkel“-Tram tourt für eine Spendenkampagne durch Innsbruck. An Bord ist erstmals auch die „Tiroler Krone“.

0 Kommentare

Eine auffällig gestaltete Tram setzt derzeit in Innsbruck ein sichtbares Zeichen für eine besondere Kampagne. „Mit der ‘Licht ins Dunkel’-Tram möchten wir Menschen dort ansprechen, wo sie täglich unterwegs sind“, erklärt Peter Buglas, Regionalmanager der Progress Werbung.

Unterstützer dieser Spendenaktion sind die Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Tiroler Sparkasse, ORF Tirol, Pixel Projekt, Progress Werbung und die „Tiroler Krone“ – der heute auch ein Zahlschein beiliegt.

„Das macht Spenden ganz einfach“, betonen „Krone“-Verkaufsleiter Wolfgang Kos und Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler Krone. IKB-Chef Ekkehard Allinger-Csollich ergänzt: „Die ‘Licht ins Dunkel’-Tram wird ganzjährig durch Innsbruck fahren, um daran zu erinnern, dass jede Spende dazu beiträgt, Kindern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“

Wolfgang Kos mit Sparkassen-Vorständin Karin Svoboda.
Wolfgang Kos mit Sparkassen-Vorständin Karin Svoboda.(Bild: Recka Hammann)
Claus Meinert, Peter Buglas & Ekkehard Allinger Csollich (von links)
Claus Meinert, Peter Buglas & Ekkehard Allinger Csollich (von links)(Bild: Recka Hammann)
Silvia und Katarina Ortner (re.)
Silvia und Katarina Ortner (re.)(Bild: Recka Hammann)

Fokus auf Präventionsarbeit und Austausch
Heuer steht die Aktion im Zeichen der Förderung von Kindern mit Flucht- oder Migrationsgeschichte. Ein entsprechendes Projekt wird von der Bildungs- und Beratungseinrichtung „Frauen aus allen Ländern“ umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Spiel- und Sprachgruppen speziell für kleinere Kinder, die potenziell belastet und von traumatisierenden Erlebnissen betroffen sind. Im Fokus stehen Präventionsarbeit und Austausch zu Themen wie Kindesentwicklung, Erziehung, Kindergarten, Schule.

Zitat Icon

Wir hoffen natürlich, dass durch die rollende Kampagne die Bereitschaft zum Spenden nochmals erhöht wird.

Silvia und Katarina Ortner

„Wir sind sehr dankbar, dass unser ‘Frauen aus allen Ländern’-Projekt von den Organisatoren ausgewählt wurde“, betonten Silvia Ortner (Beratung) und Katarina Ortner (Bildung) kürzlich bei der Präsentation der heurigen „Licht ins Dunkel“-Tram am Gelände der IVB. „Wir hoffen natürlich, dass durch die rollende Kampagne die Bereitschaft zum Spenden nochmals erhöht wird.“

Wer helfen möchte, kann entweder direkt auf das Konto AT11 2050 3033 0220 8776 oder, wie erwähnt, mit dem heute beiliegenden Zahlschein spenden. Jeder Beitrag tut Gutes und unterstützt die Kinder, die dringend auf Förderungen und Schutz angewiesen sind.

Porträt von Recka Hammann
Recka Hammann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
136.671 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.190 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.527 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf