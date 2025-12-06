Den Kindern Bildung und ein besseres Leben geben

Fokus auf Präventionsarbeit und Austausch

Heuer steht die Aktion im Zeichen der Förderung von Kindern mit Flucht- oder Migrationsgeschichte. Ein entsprechendes Projekt wird von der Bildungs- und Beratungseinrichtung „Frauen aus allen Ländern“ umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Spiel- und Sprachgruppen speziell für kleinere Kinder, die potenziell belastet und von traumatisierenden Erlebnissen betroffen sind. Im Fokus stehen Präventionsarbeit und Austausch zu Themen wie Kindesentwicklung, Erziehung, Kindergarten, Schule.