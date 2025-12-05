Hier drückt der Heilige Nikolaus die Schulbank

Wenn der Mann mit weißem Rauschebart in seinem goldenen Buch las, wo die guten, aber auch bösen Taten der Kinder verzeichnet waren, bekamen Buben und Mäderln oft Schweißausbrüche: War ich auch artig genug? Bekomme ich sonst die Rute des Krampusses zu spüren? Jahrzehntelang war das rund um den 5. und 6. Dezember steirischer Brauch, doch heute hat sich das Bild vom Heiligen Nikolaus gewandelt. Er ist der gute Mensch, der Freude und Gaben bringt, nicht der strafende, der mit Bischofsstab und erhobenem Zeigefinger in die gute Stube tritt.