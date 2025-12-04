Polizei stellte Dealer (32) in Innsbrucker Keller

Völlig in die Hose ging am Dienstagabend der Plan eines Marokkaners (32), der sich in einem Keller eines Wohnhauses in Innsbruck vor der Polizei versteckt hatte. Die Beamten fanden ihn und stellten Kokain und Geld bei ihm sicher.
Der 32-jährige Mann aus Marokko versteckte sich am Dienstagabend in einem Keller eines Innsbrucker Wohnhauses vor der Polizei. Dort hatte er sich rechtswidrig aufgehalten. Als die Beamten den Mann entdeckten, war ihnen wohl schnell klar, warum er sich dort aufgehalten hatte.
Bei seiner Durchsuchung sowie im Nahbereich wurden mehrere Hundert Gramm Kokain entdeckt sowie Bargeld von über 1000 Euro. Dies wurde sichergestellt.
Bei einer Vernehmung zeigte sich der Verdächtige geständig. Er gab an, die sichergestellten Gegenstände im Keller verstecken zu wollen. Er wurde am Mittwoch in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
