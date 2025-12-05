Mauer: Schlüsselübergabe beim Weihnachtsmarkt

Ab sofort wird die Landesausstellung 2026 offiziell aufgebaut. Im Klinikum Mauer fand deshalb kürzlich die „Schlüsselübergabe“ statt...
Weihnachtsmarkt und Schlüsselübergabe: Das Haus 21 im Landesklinikum Mauer hat kürzlich seine Türen für Besucher geöffnet. Im Rahmen von „Advent im Park“ finden Führungen durch das frisch renovierte, denkmalgeschützte Jugendstilgebäude statt.
„Wenn die Welt Kopf steht“
Anlass dafür war der offizielle Beginn der Aufbauarbeiten für die Niederösterreichische Landesausstellung, die am 28. März 2026 startet und den Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit“ trägt. Deshalb überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Landesausstellungsteam symbolisch einen Schlüssel. Die Landeshauptfrau bezeichnete das Landesklinikum Mauer als „einen ganz besonderen Ort“ und sprach von einer „großen Verantwortung, dieses Jugendstil-Ensemble in die Zukunft zu bringen.“
31 Gemeinden sind mit dabei
Insgesamt beteiligen sich 31 Gemeinden an der Landesausstellung. „In Haag werden wir eine Indoor-Erlebniswelt präsentieren, wo wir der Bevölkerung unsere Wurzeln und unser Mostviertel näher bringen“, führte Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Lukas Michlmayr aus. Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer sprach von einem „Meilenstein für die weitere Entwicklung der gesamten Region.“ Landesrat Anton Kasser abschließend: „Die Landesausstellung in einem Klinikum, das arbeitet, ist eine zukunftsweisende und mutige Entscheidung!“
