Mauer: Schlüsselübergabe beim Weihnachtsmarkt

31 Gemeinden sind mit dabei

Insgesamt beteiligen sich 31 Gemeinden an der Landesausstellung. „In Haag werden wir eine Indoor-Erlebniswelt präsentieren, wo wir der Bevölkerung unsere Wurzeln und unser Mostviertel näher bringen“, führte Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Lukas Michlmayr aus. Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer sprach von einem „Meilenstein für die weitere Entwicklung der gesamten Region.“ Landesrat Anton Kasser abschließend: „Die Landesausstellung in einem Klinikum, das arbeitet, ist eine zukunftsweisende und mutige Entscheidung!“