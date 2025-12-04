Starke Rauchentwicklung: Ofen löste Kaminbrand aus

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehren aus Bad Häring und Wörgl am Mittwochabend bei einem Mehrparteienhaus im Tiroler Bad Häring (Bezirk Kufstein)! Ein Ofen überhitzte und musste gelöscht werden. Ein Vollbrand konnte durch das Eingreifen verhindert werden.
Gegen 19 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Florianis bereits unter dem Dachstuhl ausgebreitet.
Die vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben allesamt unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoß eines Paares (28 und 27 Jahre) ausgebrochen sein.
Dort soll der Mann einen Ofen beheizt haben. Das Gerät dürfte sich überhitzt haben, starker Rauch soll sich daraufhin entwickelt haben. Der 28-Jährige konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher nicht mehr eindämmen. Ein anderer Bewohner im Erdgeschoß alarmierte daraufhin die Feuerwehr.
Wohnung war nicht bewohnbar
Diese konnte den Brand wenig später löschen und einen Vollbrand verhindern. Der Sachschaden ist jedoch vermutlich erheblich. Die Feuerwehr musste das Haus entlüften. Das betroffene Paar konnte in der Nacht nicht in der Wohnung bleiben. Im Einsatz standen 70 Florianijünger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.