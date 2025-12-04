Starke Rauchentwicklung: Ofen löste Kaminbrand aus

Wohnung war nicht bewohnbar

Diese konnte den Brand wenig später löschen und einen Vollbrand verhindern. Der Sachschaden ist jedoch vermutlich erheblich. Die Feuerwehr musste das Haus entlüften. Das betroffene Paar konnte in der Nacht nicht in der Wohnung bleiben. Im Einsatz standen 70 Florianijünger.