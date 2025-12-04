Vorteilswelt
Feuerwehr im Einsatz

Starke Rauchentwicklung: Ofen löste Kaminbrand aus

Tirol
04.12.2025 10:15
Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Florianis bereits unter dem Dachstuhl ausgebreitet.
Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Florianis bereits unter dem Dachstuhl ausgebreitet.(Bild: ZOOM Tirol)

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehren aus Bad Häring und Wörgl am Mittwochabend bei einem Mehrparteienhaus im Tiroler Bad Häring (Bezirk Kufstein)! Ein Ofen überhitzte und musste gelöscht werden. Ein Vollbrand konnte durch das Eingreifen verhindert werden.

Gegen 19 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Florianis bereits unter dem Dachstuhl ausgebreitet.

Die vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben allesamt unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoß eines Paares (28 und 27 Jahre) ausgebrochen sein.

Die Brandursache dürfte ein überhitzter Ofen gewesen sein.
Die Brandursache dürfte ein überhitzter Ofen gewesen sein.(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Dort soll der Mann einen Ofen beheizt haben. Das Gerät dürfte sich überhitzt haben, starker Rauch soll sich daraufhin entwickelt haben. Der 28-Jährige konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher nicht mehr eindämmen. Ein anderer Bewohner im Erdgeschoß alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Wohnung war nicht bewohnbar
Diese konnte den Brand wenig später löschen und einen Vollbrand verhindern. Der Sachschaden ist jedoch vermutlich erheblich. Die Feuerwehr musste das Haus entlüften. Das betroffene Paar konnte in der Nacht nicht in der Wohnung bleiben. Im Einsatz standen 70 Florianijünger.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
