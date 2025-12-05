Durch den Advent mit traditionellem Brauchtum

Am kommenden Sonntag, den 7. Dezember, um 17 Uhr laden die Gumpoldskirchner Spatzen zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Es ist diesmal eine musikalische Reise rund um den Globus unter dem Titel „Lichter der Welt“. Festliche Klänge und Hirtenlieder aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, zwischen Tradition und Moderne, mal besinnlich, mal beschwingt, stehen auf dem Programm.