Durch den Advent mit traditionellem Brauchtum

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die festlichen Weihnachtskonzerte und traditionellen Bräuche.
Am kommenden Sonntag, den 7. Dezember, um 17 Uhr laden die Gumpoldskirchner Spatzen zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Es ist diesmal eine musikalische Reise rund um den Globus unter dem Titel „Lichter der Welt“. Festliche Klänge und Hirtenlieder aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, zwischen Tradition und Moderne, mal besinnlich, mal beschwingt, stehen auf dem Programm.
Einlass ist bereits um 16.30 h, im Neuen Festsaal in der K. Schellmanngasse 32b in Gumpoldskirchen.
Das Benediktinerstift Göttweig öffnet noch am kommenden Wochenende seine Pforten und bietet Einblicke in das Leben der Mönche. Es können die Räumlichkeiten des Stiftes bewundert werden und auch am Mittags- und Abendgebet der Mönche kann man teilnehmen. Die beheizte Stiftskirche ist täglich Schauplatz eines stimmungsvollen Adventkonzerts.
Natürlich gibt es auch einen umfangreichen Adventmarkt mit Kunsthandwerk, Schätzen aus dem Klösterreich und vielem mehr.
Geöffnet ist noch bis Montag, 8. Dezember, täglich von 10 bis 17.30 Uhr.
Traditionen werden auch in Gaming hochgehalten, wo die Kartause Gaming zum Besuch der Flammenden Kartausenweihnacht bittet. Auch hier wird noch bis Montag, den 8. Dezember, ein reichhaltiges Programm geboten, das wirklich für jeden Besucher etwas bereit hält.
Für Kinder gibt es eine Bastelstube und eine Weihnachtszaubershow mit Magic Frankie und natürlich kommt auch der Nikolaus zu Besuch und beschenkt alle kleinen Gäste.
Wer es so richtig laut und spannungsgeladen haben möchte, der wartet auf den Auftritt der Perchtengruppe „Ötscherteufel“.
Besinnung und Adventstimmung kommen selbstverständlich nicht zu kurz – Konzerte und Führungen durch die Kartause werden dem gerecht.
Etwas verträumter wirkt dagegen die Flammende Lichterweihnacht in Waidhofen an der Ybbs, wo das winterliche Areal des Schlosses Rothschild in stimmungsvollem Ambiente erstrahlt. Kunsthandwerk, weihnachtliche Naschereien und festliche Musik im Schlosshof zaubern Weihnachtsfreude in die Herzen der Besucher. Auch hier ist noch bis Montag, 8. Dezember geöffnet.
Alle genauen Öffnungszeiten und noch viele andere Schauplätze von Niederöstereichs schönsten Adventmärkten finden Sie online auf www.mostviertel.at oder auch auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.