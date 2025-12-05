Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Durch den Advent mit traditionellem Brauchtum

Niederösterreich
05.12.2025 15:30
Weihnachtsstimmung bei den Gumpoldskirchner Spatzen.
Weihnachtsstimmung bei den Gumpoldskirchner Spatzen.(Bild: Susanne Grunsky)
Zauberhaftes in der Christbaumkugel.
Zauberhaftes in der Christbaumkugel.(Bild: Susanne Grunsky)

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die festlichen Weihnachtskonzerte und traditionellen Bräuche.

Am kommenden Sonntag, den 7. Dezember, um 17 Uhr laden die Gumpoldskirchner Spatzen zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Es ist diesmal eine musikalische Reise rund um den Globus unter dem Titel „Lichter der Welt“. Festliche Klänge und Hirtenlieder aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, zwischen Tradition und Moderne, mal besinnlich, mal beschwingt, stehen auf dem Programm. 

Einlass ist bereits um 16.30 h, im Neuen Festsaal in der K. Schellmanngasse 32b in Gumpoldskirchen.

Die Gumpoldskirchner Spatzen fiebern auf Weihnachten zu.
Die Gumpoldskirchner Spatzen fiebern auf Weihnachten zu.(Bild: Susanne Grunsky)

Das Benediktinerstift Göttweig öffnet noch am kommenden Wochenende seine Pforten und bietet Einblicke in das Leben der Mönche. Es können die Räumlichkeiten des Stiftes bewundert werden und auch am Mittags- und Abendgebet der Mönche kann man teilnehmen. Die beheizte Stiftskirche ist täglich Schauplatz eines stimmungsvollen Adventkonzerts.

Natürlich gibt es auch einen umfangreichen Adventmarkt mit Kunsthandwerk, Schätzen aus dem Klösterreich und vielem mehr.

Weihnachtszauber auf Stift Göttweig
Weihnachtszauber auf Stift Göttweig(Bild: Stift Göttweig/Markus Digruber)
Stimmungsvolles Adventkonzert in der Stiftskirche Göttweig
Stimmungsvolles Adventkonzert in der Stiftskirche Göttweig(Bild: Stift Göttweig/Eveline Gruber)

Geöffnet ist noch bis Montag, 8. Dezember, täglich von 10 bis 17.30 Uhr.

Traditionen werden auch in Gaming hochgehalten, wo die Kartause Gaming zum Besuch der Flammenden Kartausenweihnacht bittet. Auch hier wird noch bis Montag, den 8. Dezember, ein reichhaltiges Programm geboten, das wirklich für jeden Besucher etwas bereit hält. 

Die Kartause Gaming im weihnachtlichen Glanz.
Die Kartause Gaming im weihnachtlichen Glanz.(Bild: Peter Faschingleitner)

Für Kinder gibt es eine Bastelstube und eine Weihnachtszaubershow mit Magic Frankie und natürlich kommt auch der Nikolaus zu Besuch und beschenkt alle kleinen Gäste. 

Wer es so richtig laut und spannungsgeladen haben möchte, der wartet auf den Auftritt der Perchtengruppe „Ötscherteufel“.

Besinnung und Adventstimmung kommen selbstverständlich nicht zu kurz – Konzerte und Führungen durch die Kartause werden dem gerecht.

Etwas verträumter wirkt dagegen die Flammende Lichterweihnacht in Waidhofen an der Ybbs, wo das winterliche Areal des Schlosses Rothschild in stimmungsvollem Ambiente erstrahlt. Kunsthandwerk, weihnachtliche Naschereien und festliche Musik im Schlosshof zaubern Weihnachtsfreude in die Herzen der Besucher. Auch hier ist noch bis Montag, 8. Dezember geöffnet.

Waidhofen an der Ybbs mit prächtig beleuchtetem Schloss Rothschild.
Waidhofen an der Ybbs mit prächtig beleuchtetem Schloss Rothschild.(Bild: schwarz-koenig.at)

Alle genauen Öffnungszeiten und noch viele andere Schauplätze von Niederöstereichs schönsten Adventmärkten finden Sie online auf www.mostviertel.at oder auch auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at

