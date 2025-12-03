„Fünfte Jahreszeit“: Ein Ort liebt das Nikolospiel

„Definitiv echtes Brauchtum“

Schon damals waren strenge Ordnung und Disziplin bei den Mitgliedern der Gruppe zwingende Voraussetzungen – und daran hat sich bei heute nichts geändert. Angewachsen ist mit der Zeit die Zahl der Akteure, von 20 in der Anfangszeit auf 140 Personen heute. Sie kommen fast alle aus der Altgemeinde Bad Mitterndorf, die 2015 mit den Nachbarkommunen Tauplitz und Pichl-Kainisch fusionierte.