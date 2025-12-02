Pkw im Gegenverkehr in Lkw gekracht: Beifahrer tot

Noch an der Unfallstelle verstorben

Der Beifahrer im Pkw – wie der Lenker 57 Jahre alt – erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch der Lenker wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.