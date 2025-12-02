Pkw im Gegenverkehr in Lkw gekracht: Beifahrer tot

Tödlicher Unfall Montagnachmittag am Fuß des Grazer Hausbergs Schöckl: Ein Pkw und ein Lkw kollidierten frontal, für den Beifahrer im Pkw kam jede Hilfe zu spät.
Der folgenschwere Zusammenprall ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf der Rinnegger Straße im Gemeindegebiet von Weinitzen. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in einen Lkw krachte.
Noch an der Unfallstelle verstorben
Der Beifahrer im Pkw – wie der Lenker 57 Jahre alt – erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch der Lenker wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.
Der Lkw-Lenker, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Weiz, blieb unverletzt. Während des Einsatzes war die Rinnegger Straße bis etwa 19 Uhr gesperrt.
