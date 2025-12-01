Das Ehrenamt in NÖ gemeinsam feiern

Dank von der Landeshauptfrau

Besonderer Gast war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die mit den Ehrenamtlichen über Herausforderungen und Zukunftsperspektiven sprach und ihre Leistungen für die Gesellschaft würdigte. „Ehrenamt ist das Herz unserer Gesellschaft. Es sind die vielen Menschen, die täglich ein Stück ihrer Zeit schenken, die Wärme, Halt und Menschlichkeit in unser Miteinander tragen. Der Tag des Ehrenamtes erinnert uns daran, wie vielfältig und unverzichtbar freiwillige Arbeit ist. Sie macht unser Land menschlicher, wärmer und stärker. Dafür danke ich allen, die sich einbringen – heute und an jedem Tag“, dankte sie.