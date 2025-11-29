Dreiste Diebstähle aus Auto und Wohnung in Zirl

Drei von vier Jacken zurückgelassen

In derselben Nacht wurde in eine Wohnung, nicht weit vom abgestellten Pkw, eingebrochen. Diese war unversperrt. Geklaut wurde ein Fahrzeugschlüssel, vier Jacken, ein Smartphone und eine Firmen-Mitarbeiterkarte. Der Zulassungsschein sowie drei Jacken wurden in Tatortnähe zurückgelassen.