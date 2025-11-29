Dreiste Diebstähle aus Auto und Wohnung in Zirl

Zu mehreren Diebstählen kam es in der Nacht auf Samstag in der Tiroler Gemeinde Zirl. Dabei wurde in ein Auto und in eine (unversperrte) Wohnung eingebrochen. Ein Teil der Beute wurde dann zurückgelassen ...
In der Schöngasse in Zirl wurde in der Nacht auf Samstag in ein Auto eingebrochen. Der Pkw war vor einem Wohnhaus abgestellt. Die Beute: Zulassungsschein und eine Sonnenbrille.
Drei von vier Jacken zurückgelassen
In derselben Nacht wurde in eine Wohnung, nicht weit vom abgestellten Pkw, eingebrochen. Diese war unversperrt. Geklaut wurde ein Fahrzeugschlüssel, vier Jacken, ein Smartphone und eine Firmen-Mitarbeiterkarte. Der Zulassungsschein sowie drei Jacken wurden in Tatortnähe zurückgelassen.
Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Die Höhe des Gesamtschadens aus beiden Straftagen beläuft sich im Bereich eines unteren vierstelligen Eurobetrages, wie die Exekutive mitteilt.
