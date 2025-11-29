Fahrzeuglenker nach Sturz über Böschung verletzt

In St. Oswald ob Eibiswald (Steiermark) stürzte Freitagfrüh ein Fahrzeuglenker mit einem Kleintransporter über eine Böschung und krachte gegen einen Baum. Der Lenker musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.
Im Bezirk Deutschlandsberg kam es Freitagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lenker kam auf der B69 bei St. Oswald ob Eibiswald aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, schlitterte über den Anfang einer Leitschiene und stürzte eine Böschung hinab. Der Kleintransporter krachte schließlich gegen einen Baum und wurde dadurch gestoppt.
Die Feuerwehr St. Oswald leistet Erste Hilfe und versuchte den Verletzten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes warmzuhalten. Er wurde mit Verletzungen unbekannten Grades vom Rettungshubschrauber abtransportiert. Auf der B69 wurde vorübergehend eine Totalsperre eingerichtet. Anschließend wurde das Fahrzeug von den Florianis geborgen.
