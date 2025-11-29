Fahrzeuglenker nach Sturz über Böschung verletzt

Im Bezirk Deutschlandsberg kam es Freitagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lenker kam auf der B69 bei St. Oswald ob Eibiswald aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, schlitterte über den Anfang einer Leitschiene und stürzte eine Böschung hinab. Der Kleintransporter krachte schließlich gegen einen Baum und wurde dadurch gestoppt.