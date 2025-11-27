Speed kick-off in the USA
Odermatt as spoilsport! ÖSV trio comes up trumps
Strong performance by the ÖSV men at the speed season opener in Copper Mountain! In the super-G on Thursday, only Marco Odermatt from Switzerland was the spoiler. Three Austrians finished behind the great dominator of the past few years: Vincent Kriechmayr (+0.08), Raphael Haaser (+0.13) and Stefan Babinsky (+0.39). Aleksander Aamodt Kilde's comeback was particularly emotional.
