Odermatt as spoilsport! ÖSV trio comes up trumps

Strong performance by the ÖSV men at the speed season opener in Copper Mountain! In the super-G on Thursday, only Marco Odermatt from Switzerland was the spoiler. Three Austrians finished behind the great dominator of the past few years: Vincent Kriechmayr (+0.08), Raphael Haaser (+0.13) and Stefan Babinsky (+0.39). Aleksander Aamodt Kilde's comeback was particularly emotional.