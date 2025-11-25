Im Rampenlicht: Jungtalente singen mit Star-Tenor

Ein Abend voller Emotion und musikalischer Weihnachtsfreuden wartet am 12. Dezember im VAZ St. Pölten: Dann heißt es „Bühne frei“ für Paolo Scariano & die Grillparzer Vocal Kids. Die „Krone“ war bei den Proben mit dabei.
Die Vorfreude ist schon jetzt groß: Einmal auf der ganz großen Bühne stehen und gemeinsam mit dem italienischen Star-Tenor Paolo Scariano Weihnachtslieder trällern. Darauf freuen sich Lilith und Johanna von den Vocal Kids, dem Kinderchor der Grillparzer Volksschule und der Kunst- und Musikschule St. Pölten. „Wir sind schon sehr aufgeregt. Aber in der Gruppe zu singen ist toll“, so die beiden Nachwuchstalente. Beim Probenbesuch der „Krone“ in der Landeshauptstadt ist den Kindern die Begeisterung anzuhören und anzusehen.
Und sie sind eifrig bei der Sache: Pro Woche wird zwei Stunden lang geprobt. Am 12. Dezember ist es dann soweit. Dann heißt es im VAZ in St. Pölten „Buon Natale“ und „Vorhang auf“ für Paolo Scariano und sein weihnachtliches Festkonzert mit dem Belcanto Orchestra gemeinsam mit den Grillparzer Vocal Kids, dem Klassenchor der 1b der Musikmittelschule in Tulln und dem GIBS Junior Choir.
Nachwuchs für Musik begeistern
„Auf der Bühne zu stehen, Erfahrungen zu sammeln. Das bleibt einem als Kind in Erinnerung“, erzählt Scariano. Der Opernsänger wurde selbst in jungen Jahren aus einem Chor heraus entdeckt. „Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet. Es ist wichtig, auch den Nachwuchs dafür zu begeistern. Singen ist wichtig, macht Spaß und viel Freude“, betont der gebürtige Italiener, den es der Liebe wegen von Palermo in die Steiermark verschlagen hat.
Die Kinder freuen sich, auf der Bühne zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Es ist wichtig, den Nachwuchs fürs Singen zu begeistern.
Paolo Scariano, Tenor
Neue Talente entdecken
Beim Probenbesuch in der Grillparzer Volksschule wird das nur allzu deutlich. Gemeinsam mit den Kindern wird gesungen, gescherzt und natürlich auch eifrig geübt. Denn beim großen Auftritt am 12. Dezember stehen neben klassischen Weihnachtsliedern auch Opernarien auf dem Programm. Eine kleine Kostprobe bekommt der Nachwuchs bereits zu hören – und dankt es mit tosendem Applaus. Und vielleicht schlummert auch hier ein neues Talent, das bald gemeinsam mit Scariano im Duett die Showbühne entert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.