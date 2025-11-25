Im Rampenlicht: Jungtalente singen mit Star-Tenor

Die Vorfreude ist schon jetzt groß: Einmal auf der ganz großen Bühne stehen und gemeinsam mit dem italienischen Star-Tenor Paolo Scariano Weihnachtslieder trällern. Darauf freuen sich Lilith und Johanna von den Vocal Kids, dem Kinderchor der Grillparzer Volksschule und der Kunst- und Musikschule St. Pölten. „Wir sind schon sehr aufgeregt. Aber in der Gruppe zu singen ist toll“, so die beiden Nachwuchstalente. Beim Probenbesuch der „Krone“ in der Landeshauptstadt ist den Kindern die Begeisterung anzuhören und anzusehen.