Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weihnachtliche Klänge

Im Rampenlicht: Jungtalente singen mit Star-Tenor

Niederösterreich
25.11.2025 06:15
Probenbesuch in der Grillparzer Volksschule: Paolo Scariano gemeinsam mit den Vocal Kids
Probenbesuch in der Grillparzer Volksschule: Paolo Scariano gemeinsam mit den Vocal Kids(Bild: Attila Molnar)

Ein Abend voller Emotion und musikalischer Weihnachtsfreuden wartet am 12. Dezember im VAZ St. Pölten: Dann heißt es „Bühne frei“ für Paolo Scariano & die Grillparzer Vocal Kids. Die „Krone“ war bei den Proben mit dabei.

0 Kommentare

Die Vorfreude ist schon jetzt groß: Einmal auf der ganz großen Bühne stehen und gemeinsam mit dem italienischen Star-Tenor Paolo Scariano Weihnachtslieder trällern. Darauf freuen sich Lilith und Johanna von den Vocal Kids, dem Kinderchor der Grillparzer Volksschule und der Kunst- und Musikschule St. Pölten. „Wir sind schon sehr aufgeregt. Aber in der Gruppe zu singen ist toll“, so die beiden Nachwuchstalente. Beim Probenbesuch der „Krone“ in der Landeshauptstadt ist den Kindern die Begeisterung anzuhören und anzusehen.

Lilith und Johanna freuen sich auf den großen Auftritt
Lilith und Johanna freuen sich auf den großen Auftritt(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
Paolo Scariano und René Voak (VAZ St. Pölten)
Paolo Scariano und René Voak (VAZ St. Pölten)(Bild: Attila Molnar)

Und sie sind eifrig bei der Sache: Pro Woche wird zwei Stunden lang geprobt. Am 12. Dezember ist es dann soweit. Dann heißt es im VAZ in St. Pölten „Buon Natale“ und „Vorhang auf“ für Paolo Scariano und sein weihnachtliches Festkonzert mit dem Belcanto Orchestra gemeinsam mit den Grillparzer Vocal Kids, dem Klassenchor der 1b der Musikmittelschule in Tulln und dem GIBS Junior Choir.

Nachwuchs für Musik begeistern
„Auf der Bühne zu stehen, Erfahrungen zu sammeln. Das bleibt einem als Kind in Erinnerung“, erzählt Scariano. Der Opernsänger wurde selbst in jungen Jahren aus einem Chor heraus entdeckt. „Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet. Es ist wichtig, auch den Nachwuchs dafür zu begeistern. Singen ist wichtig, macht Spaß und viel Freude“, betont der gebürtige Italiener, den es der Liebe wegen von Palermo in die Steiermark verschlagen hat.

Zitat Icon

Die Kinder freuen sich, auf der Bühne zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Es ist wichtig, den Nachwuchs fürs Singen zu begeistern.

Paolo Scariano, Tenor

Neue Talente entdecken
Beim Probenbesuch in der Grillparzer Volksschule wird das nur allzu deutlich. Gemeinsam mit den Kindern wird gesungen, gescherzt und natürlich auch eifrig geübt. Denn beim großen Auftritt am 12. Dezember stehen neben klassischen Weihnachtsliedern auch Opernarien auf dem Programm. Eine kleine Kostprobe bekommt der Nachwuchs bereits zu hören – und dankt es mit tosendem Applaus. Und vielleicht schlummert auch hier ein neues Talent, das bald gemeinsam mit Scariano im Duett die Showbühne entert. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf