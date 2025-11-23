Badegast sah Mädchen (6) reglos im Wasser treiben

Fürchterlicher Badeunfall am Samstagabend in einem Schwimmbad in Innsbruck. Ein Badegast bemerkte ein Mädchen (6), das reglos am Beckenboden lag. Das Kind wurde reanimiert und in die Klinik eingeliefert.
Der schreckliche Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr in einer Innsbrucker Badeanstalt. Dort bemerkte ein Badegast, dass das sechsjährige Mädchen reglos am Beckenboden trieb. Er alarmierte andere Badegäste.
Umgehend wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Defibrillator wurde zu Hilfe gezogen. „Bei Eintreffen des verständigten Notarztes sowie der Sanitäter wies das Unfallopfer bereits wieder eine selbstständige Atmung auf“, schildert die Polizei.
Die junge Einheimische wurde anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
