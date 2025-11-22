10.000 Pfandbecher als Teil von Verkehrssicherheit

Scherpunkt bei Polizeikontrollen

Als Partner der Verkehrssicherheitskampagne führt die Verkehrspolizei in Tirol verstärkte Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol und Drogen durch. „2025 gab es in Tirol bisher mehr als 260 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, bei denen als Hauptunfallursache eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen festgestellt wurde“, erklärt Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei. Die Verkehrspolizei führt laufend Schwerpunktkontrollen durch. Leider müsse man immer wieder feststellen, dass sich noch sehr viele Fahrzeuglenkende nicht an die rechtlichen Alkoholbestimmungen halten.