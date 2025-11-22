Vorteilswelt
Freiwillige vor

Osttiroler verschenken als Christkind ihre Zeit

Tirol
22.11.2025 12:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/Rolf Vennenbernd)

Ehrenamtliche in Osttirol erfüllen auch in diesem Jahr wieder die Wünsche von Senioren, die sie auf kleine Zettelchen schreiben. Die Freiwilligen schenken dabei Zeit. Mitmachen ist noch möglich.

Wünsche erfüllen und Zeit schenken – unter diesem Motto wird auch in diesem Jahr der Weihnachtswunschbaum in der Lienzer Sparkasse am Johannesplatz erstrahlen.

Die Idee dahinter ist einfach: Bewohner der Wohn- und Pflegeheime Lienz und Nußdorf-Debant, Klienten und Klientinnen des Sozialsprengels Lienz-Land und der Caritas-Regionalstelle Lienz schreiben auf Zettelchen ihre Wünsche für Weihnachten. Diese sind in der Regel sogenannte „Zeitwünsche“, wie etwa gemeinsames Kaffeetrinken, Spaziergänge oder kleine Besuche. Die Wünsche werden auf den Weihnachtsbaum im Foyer der Lienzer Sparkasse gehängt und können von Freiwilligen entnommen und in weiterer Folge erfüllt werden. Heuer sind auch andere Wünsche dabei – etwa ein Rosenkranz oder eine Kuscheldecke.

Der Weihnachtswunschbaum steht im Dezember wieder in der Lienzer Sparkasse.
Der Weihnachtswunschbaum steht im Dezember wieder in der Lienzer Sparkasse.(Bild: Lienzer Sparkasse)

Der Andrang auf die Zettel war in den Vorjahren enorm, auch heuer dürfte das nicht anders sein, erklärt Simone Ortner-Trebo, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol: „Dieses Jahr muss man schnell sein, die Nachfrage ist groß, da immer mehr Menschen dem Christkindl helfen wollen.“

Viele Unterstützer wollen Seniorenwünsche erfüllen
Die Aktion wird wie schon in den Vorjahren vom Freiwilligenzentrum Osttirol und der Dekanatsjugend organisiert. Unterstützt wird die Aktion von Schülern der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen Lienz und der Lienzer Sparkasse.

Zitat Icon

Wir hoffen, dass wir auch heuer wieder alle Wünsche erfüllen können – und damit einmal mehr für viele leuchtende Augen sorgen.

Petra Egger, Dekanatsjugend Lienz

Wünsche erfüllen und abgeben
Wer als freiwilliges Christkind schließlich seinen Wunsch erfüllt hat, kann die festlich verpackten Wünsche bis zum 18. Dezember samt der jeweiligen Nummer wieder unter den Weihnachtswunschbaum legen. „Wir hoffen, dass wir auch heuer wieder alle Wünsche erfüllen können – und damit einmal mehr für viele leuchtende Augen sorgen“, sagt Petra Egger von der Dekanatsjugend Lienz. Und Ortner-Trebo ergänzt: „Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung des Christkinds, damit die Wünsche von Menschen mit einem kleinen sozialen Netzwerk und/oder geringen finanziellen Möglichkeiten erfüllt werden können.“

Der Weihnachtswunschbaum wird am 1. Dezember ab 8 Uhr aufgestellt, geschmückt und mit den Wunschkarten der Senioren versehen. 

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

