Osttiroler verschenken als Christkind ihre Zeit

Die Idee dahinter ist einfach: Bewohner der Wohn- und Pflegeheime Lienz und Nußdorf-Debant, Klienten und Klientinnen des Sozialsprengels Lienz-Land und der Caritas-Regionalstelle Lienz schreiben auf Zettelchen ihre Wünsche für Weihnachten. Diese sind in der Regel sogenannte „Zeitwünsche“, wie etwa gemeinsames Kaffeetrinken, Spaziergänge oder kleine Besuche. Die Wünsche werden auf den Weihnachtsbaum im Foyer der Lienzer Sparkasse gehängt und können von Freiwilligen entnommen und in weiterer Folge erfüllt werden. Heuer sind auch andere Wünsche dabei – etwa ein Rosenkranz oder eine Kuscheldecke.