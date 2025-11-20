Der erste Schnee! Wo die Grüne Mark weiß wird

Von Nordwesten her zieht am Donnerstag eine Kaltfront ins Land und bringt neben Minusgraden auch Schneefall. „Im Ennstal und im Ausseerland schneit es bis zu fünf Zentimeter, im oberen Murtal und im Mariazellerland werden es wohl etwa zwei bis drei Zentimeter sein“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Im Mürztal, in Graz und im Süden bleibt es heute allerdings noch trocken. In höheren Lagen über 700 Meter bleibt das Bisschen Schnee auch liegen.