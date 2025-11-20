Der erste Schnee! Wo die Grüne Mark weiß wird

Am Donnerstag wird der erste Schnee des Jahres erwartet. In der Dachstein-Gegend und im Ausseerland sind zehn Zentimeter möglich. Einige Flocken könnten aber auch im Süden mit dabei sein.
Von Nordwesten her zieht am Donnerstag eine Kaltfront ins Land und bringt neben Minusgraden auch Schneefall. „Im Ennstal und im Ausseerland schneit es bis zu fünf Zentimeter, im oberen Murtal und im Mariazellerland werden es wohl etwa zwei bis drei Zentimeter sein“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Im Mürztal, in Graz und im Süden bleibt es heute allerdings noch trocken. In höheren Lagen über 700 Meter bleibt das Bisschen Schnee auch liegen.
In der Nacht auf Freitag warten Schnee und Schneeregen in weiten Teilen der Steiermark – da können auch zwischen Graz und Bad Radkersburg ein paar Flocken zwischen den Tropfen dabei sein. Im äußersten Westen des Landes werden einmal mehr etwa fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Das Wochenende wird dann trocken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.