Stallpflicht nach steirischem Vogelgrippe-Fall

Hühner und Co. müssen in den Stall

Das Gesundheitsministerium erlässt ab Donnerstag strengere Schutzmaßnahmen: „Konkret wird entlang der größeren Wasserläufe und Seen in Österreich eine Stallpflicht angeordnet.“ In Gebieten mit stark erhöhtem Risiko – und dazu zählen in der Steiermark alle Bezirke, wenn auch nicht alle Gemeinden – gilt: „Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel sind dauerhaft in Stallungen oder jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen zu halten, die zumindest oben abgedeckt sind.“ Auch für kleine und Hobbybetreibe wird das empfohlen.