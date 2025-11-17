Wüste Szenen: Grazer ging auf Lebensgefährtin los

Für großes Aufsehen sorgte Samstagmittag ein wilder Streit eines Paares in einer Bäckerei in Graz: Dabei zerbrach ein 54-Jähriger mehrere Teller und wollte offenbar mit Scherben auf seine Lebensgefährtin losgehen. Ein couragierter Zeuge schritt ein – und geriet in eine Rangelei mit dem 54-Jährigen.
Wüste Szenen spielten sich am Samstag zur Mittagszeit in einer Bäckerei im Grazer Bezirk St. Peter ab. Bei der Polizei waren mehrere Notrufe wegen einer laufenden Schlägerei eingegangen.
Wie die einschreitenden Polizisten feststellten, dürfte es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lebenspartnern gekommen sein. Dabei hatte ein 54-jähriger Grazer zunächst seine Lebensgefährtin mit zwei Flaschen Wasser übergossen. Dann hatte der Mann zwei Teller zertrümmert und dürfte mit Scherben auf die Frau zugegangen sein.
Zeuge schritt beherzt ein
Ein 32-Jähriger, der am Nebentisch saß, griff couragiert ein. Zwischen ihm und dem 54-Jährigen kam es zu einer Rangelei, bei der der Tatverdächtige verletzt wurde. Seine Lebensgefährtin blieb unverletzt.
Polizisten nahmen den 54-Jährigen fest. Er wurde nach medizinischer Versorgung im LKH Graz ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Er wird am heutigen Montag in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.
