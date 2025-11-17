Wüste Szenen: Grazer ging auf Lebensgefährtin los

Wie die einschreitenden Polizisten feststellten, dürfte es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lebenspartnern gekommen sein. Dabei hatte ein 54-jähriger Grazer zunächst seine Lebensgefährtin mit zwei Flaschen Wasser übergossen. Dann hatte der Mann zwei Teller zertrümmert und dürfte mit Scherben auf die Frau zugegangen sein.