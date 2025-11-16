Großes Interesse an Seniorenmesse in Innsbruck

Mit dem Ende der heurigen SENaktiv mit Kreativmesse in Innsbruck ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Tausende Besucher holten sich in der Messehalle Information und Inspiration, ein buntes Rahmenprogramm sorgte für die passende Stimmung. Auch die „Krone“ war vor Ort.
Am Sonntag ging die SENAktiv, Westösterreichs größte Seniorenmesse, in der Messe Innsbruck zu Ende. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die drei Messetage, um sich über Gesundheit, Vorsorge, Bewegung, Lebensgestaltung im Alter sowie Handarbeit, Backen und Gestalten auf der angeschlossenen Kreativmesse zu informieren.
Angeboten wurden etwa Workshops, die Gesundheitsstraße, wo man sich untersuchen und beraten lassen konnte, oder kostenlose Covid-19- und Influenza-Impfungen.
Rahmenprogramm sorgte für Begeisterung
Gut kam auch das bunte Rahmenprogramm an, Höhepunkt war ein Frühschoppen mit Franz Posch und seinen Innbrügglern. Die „Krone“ war ebenfalls vor Ort und begrüßte an ihrem Stand Leserinnen und Leser mit Kaffee, gemütlicher Atmosphäre und Beratung zu ihren Abo-Angeboten.
