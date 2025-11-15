15 Jahre nextbike bringt nun Preis für „Krone“

Fixer Partner von Rad-Initiative

Seit Jahren ist auch die „Kronen Zeitung“ fixer Partner dieser Rad-Initiative. Von 1. Jänner bis Ende Oktober sind in den nextbike Gemeinden St. Pölten, Wiener Neustadt, Mödling, Krems und Korneuburg in Summe 153 nextbikes mit einem „Kronen Zeitung“-Sujet unterwegs gewesen. Die bequemen und beliebten Räder können in diesen Gemeinden an 111 Standorten ausgeliehen und retourniert werden. Insgesamt wurden die „Krone“-Räder im Zeitraum von 1 . Jänner bis 15. Oktober 45.810-mal ausgeliehen und damit rund 257.343 Kilometer zurückgelegt, damit wurden rechnerisch rund 22 Tonnen CO2 eingespart.