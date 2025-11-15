Ohne Luxus: Eisenbiegen in der alten Eisengegend

Über ein halbes Jahrhundert alt

In den 1970ern gegründet, war der Fitness-Verein zunächst in der Rasing unterhalb von Mariazell beheimatet. Der Umzug an den Standort Gußwerk erfolgte vor rund 20 Jahren: „Wir zahlen hier einen relativ moderaten Zins für die etwas über 100 Quadratmeter, dafür haben wir alles in Eigenregie hergerichtet. Es ist wie eine private Zusammenkunft von Freunden, nur dass man sich einschreibt und dann Vereinsmitglied ist“, so Greifensteiner. Man kann praktisch rund um die Uhr herkommen. Im Trainingsalltag wird aber versucht, um 22 Uhr Schluss zu machen. Schließlich ist die Haustür der Nachbarfamilie nur zehn Meter entfernt im angrenzenden Gebäudeteil.