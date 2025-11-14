„Schuss-Attentat“: Kater nicht mehr zu retten

Grausames „Attentat“ auf einen frei laufenden Kater im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein Unbekannter fügte dem Tier so schwere Verletzungen zu, dass es diese nicht überlebte.
Am Donnerstag zwischen 18 und 22.30 Uhr verletzte der bisher unbekannte Täter in Kirchberg, im Bereich Aschauer Landesstraße (L203), mit einer im Detail noch unbekannten Schusswaffe den frei laufenden Kater. Verwendet wurde vermutlich eine Kleinkaliber-Waffe.
Katze schleppte sich noch heim
Das Tier fand trotz schwerer Verletzung noch den Weg zur Wohnanschrift der Besitzer. Trotz Notoperation verendete der Kater wenige Stunden später bei der Tierärztin.
Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kirchberg erbeten, unter 059133/7205.
