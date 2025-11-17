Franziska Weisz: „Kann das Leben täglich formen“

Aus dieser Sichtweise heraus habe ich mir das noch gar nicht durchgedacht, dass eine Schauspielerin im Prinzip die Emotionen und Charaktereigenschaft alle weiblich konnotierten Zugänge spielen muss …

Das ist die spannende Frage: Soll Fernsehen abbilden, was Realität ist, oder aufzeigen, was möglich ist? In der Hoffnung, mit meinem Beruf einen kleinen positiven Einfluss zu haben, sage ich: beides. Ich bin keine KI, sondern ein lebender, fühlender und aktiver Mensch. Das Schauspiel ist mein Job und meine Darstellung bietet Identifikation. Es ist toll, dass es möglich ist, in unserer Serie zu zeigen, dass man eine erfolgreiche Staatsanwältin sein kann und trotzdem drei Kinder großzieht und dann noch nebenbei die Wirren mit zwei bis drei Männern löst und Fehler macht, wenn man unter Druck gerät. Dann wird die perfekte Staatsanwältin mit ihrem Aktenköfferchen plötzlich verletzlich und dadurch für uns alle nah- und greifbar.

Es geht auch um die Vorbildwirkung. Das ist ein bisschen so wie in technischen Berufen. Wenn man nie Mädchen oder Frauen in solchen Berufen sieht, wie sollen Geschlechtsgenossinnen dann dazu animiert und motiviert werden?

Deshalb finde ich zum Beispiel Kinderfernsehen so unglaublich wichtig und was man dort zeigt. Es ändert sich langsam, mit den weiblichen Helden. Ich bin so aufgewachsen, dass ich im Kinderfernsehen fast nur Jungs sah und mir dachte, sie alle hätten ihre eigenen Charaktereigenschaften, ich als Mädchen aber nicht. Ich darf nur blond und dünn und hübsch sein. Heute gibt es aber zu laute Mädchen. Lustige Mädchen. Superschlaue Mädchen oder auch erfinderische Mädchen. Es ist eine riesige Aufgabe unserer Gesellschaft darauf zu achten, dass diese Rollenbilder da sind. Heute kann auch ein Mann Kanzlerin werden. (lacht)