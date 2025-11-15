„Pflegeleicht“: ORF und seine neue Spitalsserie

Ein Basiswissen hat die Schauspielerin von ihrer als Krankenpflegerin tätigen Mutter mitbekommen – den Rest hat vor Beginn der Dreharbeiten ein zweitägiger Workshop erledigt. „Da ging es um Dinge, an die denkt man gar nicht. Wie grüße ich einen Patienten? Wie bandagiere ich? Wie macht man das Bett richtig? Man braucht im Beruf des Pflegers immens viel Einfühlungsvermögen – auch wenn ich nur eine Rolle spiele, habe ich gespürt, was das mit einem macht.“