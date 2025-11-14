„Keeper“: Ein dunkles Geheimnis verbirgt sich hier

Vom Regisseur des Erfolgshits „Longlegs“ Osgoord Perkins kommt jetzt der nächste Film in die österreichischen Kinos und „Keeper“ verspricht ein Horrorthriller zu werden, der die Zuschauer fesseln wird. Schon der Trailer verspricht Spannung und Nervenkitzel und mit der „Krone“ können Sie Kinotickets gewinnen.
Ein romantischer Jubiläumsausflug zu einer abgelegenen Hütte nimmt eine unheilvolle Wendung, als sich eine dunkle Präsenz offenbart und das Paar dazu zwingt, sich mit der quälenden Vergangenheit des Anwesens auseinanderzusetzen.
Mitmachen und gewinnen
Für den Film, welcher am 20. November in den österreichischen Kinos startet, verlost die „Krone“ 3x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 20.11., 09:00 Uhr.
