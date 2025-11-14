Vorteilswelt
Ab 20.11 im Kino

„Keeper“: Ein dunkles Geheimnis verbirgt sich hier

Gewinnspiele
14.11.2025 08:00

Vom Regisseur des Erfolgshits „Longlegs“ Osgoord Perkins kommt jetzt der nächste Film in die österreichischen Kinos und „Keeper“ verspricht ein Horrorthriller zu werden, der die Zuschauer fesseln wird. Schon der Trailer verspricht Spannung und Nervenkitzel und mit der „Krone“ können Sie Kinotickets gewinnen. 

0 Kommentare

Ein romantischer Jubiläumsausflug zu einer abgelegenen Hütte nimmt eine unheilvolle Wendung, als sich eine dunkle Präsenz offenbart und das Paar dazu zwingt, sich mit der quälenden Vergangenheit des Anwesens auseinanderzusetzen.

(Bild: © 2025 Neon / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Neon / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Neon / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Neon / Constantin Film Österreich)

Für den Film, welcher am 20. November in den österreichischen Kinos startet, verlost die „Krone“ 3x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 20.11., 09:00 Uhr. 

