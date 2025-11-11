Vorteilswelt
Mit EU-Haftbefehl

Diebes-Duo konnte in Graz festgenommen werden

Steiermark
11.11.2025 11:28
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/EVA MANHART)

Am vergangenen Donnerstag konnten zwei Männer im Einkaufszentrum Seiersberg in Graz festgenommen werden. Die beiden stehen im Verdacht, für mehrere Ladendiebstähle im In- und Ausland verantwortlich zu sein. Gegen die Verdächtigen liegt ein EU-Haftbefehl vor.

Bereits im Mai dieses Jahres kam es in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Diebstahl von Spirituosen aus einem Supermarkt. Die Polizisten der Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal konnten daraufhin durch intensive Ermittlungsarbeit zwei georgische Staatsbürger im Alter von 32 und 33 Jahren ausforschen. 

Wie sich herausstellte, dürften die Tatverdächtigen nicht nur in mehreren Bundesländern, sondern auch europaweit aktiv gewesen sein. Gegen beide bestanden bereits Aufenthaltsverbote in anderen europäischen Staaten, weshalb ein EU-Haftbefehl erlassen wurde

Festnahme in Graz
Am 6. November wurde schließlich in einem Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in Seiersberg (Bezirk Graz) erneut ein Diebstahl gemeldet. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug am Parkplatz auffinden. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um das Fahrzeug der beiden gesuchten Tatverdächtigen handelte. Im Wagen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von über 4 000 Euro.

Die beiden Männer konnten festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert werden. Bei den Einvernahmen zeigten sie sich nicht geständig. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

