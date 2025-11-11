Diebes-Duo konnte in Graz festgenommen werden

Festnahme in Graz

Am 6. November wurde schließlich in einem Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in Seiersberg (Bezirk Graz) erneut ein Diebstahl gemeldet. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug am Parkplatz auffinden. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um das Fahrzeug der beiden gesuchten Tatverdächtigen handelte. Im Wagen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von über 4 000 Euro.