Mit E-Bike auf eisiger Straße schwer gestürzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 14.20 Uhr. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fuhr die 65-Jährige mit dem E-Bike von Mühltal in Richtung Schatzberg. Kurz vor der Kreuzung mit dem Marchweg kam die Pensionistin auf der Thierbacher Gemeindestraße aufgrund der eisigen Fahrbahnverhältnisse zu Sturz.