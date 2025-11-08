Mit E-Bike auf eisiger Straße schwer gestürzt

Fataler Unfall in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitag! Die eisigen Fahrbahnverhältnisse wurden einer E-Bikerin (65) zum Verhängnis. Auch ein Notarzthubschrauber musste ausrücken.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 14.20 Uhr. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fuhr die 65-Jährige mit dem E-Bike von Mühltal in Richtung Schatzberg. Kurz vor der Kreuzung mit dem Marchweg kam die Pensionistin auf der Thierbacher Gemeindestraße aufgrund der eisigen Fahrbahnverhältnisse zu Sturz.
Auch Hubschrauber im Einsatz
Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde von einem „First Responder“, dem Rettungsdienst sowie der Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 4“ erstversorgt. Anschließend wurde die Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
