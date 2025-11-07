Unfälle mit Gleitschirmen forderten zwei Verletzte

Eine Deutsche und ein Einheimischer wurden am Freitag in Bichlbach im Außerfern bzw. in der Leutasch erheblich verletzt, weil die Landung mit dem Gleitschirm nicht klappte.
In der Leutasch unternahm der 49-jährige Einheimische einen Gleitschirmflug im Ortsteil Kirchplatzl. Nach problemlosem Flug setzte der Mann kurz nach 14 Uhr zur Landung beim Sportplatz an.
Absturz aus fünf Metern
Während der Landephase geriet er freilich in Turbulenzen und bemerkte, dass ein Zaun den Landeplatz versperrte. Er versuchte daraufhin, das Flugmanöver anzupassen, verlor aber die Kontrolle über das Fluggerät und stürzte aus etwa vier bis fünf Metern zu Boden. Er erlitt erhebliche Verletzungen, der Notarzthubschrauber flog ihn in die Innsbrucker Klinik.
Unsanft auf dem Boden aufgeprallt
Ebenfalls am Freitag startete eine 28-jährige Deutsche auf dem Hebertaljoch in Bichlbach zu einem Gleitschirmflug. Beim Landen prallte sie dann unsanft auf dem Boden auf. Der Notarzthubschrauber flog sie in die Klinik nach Garmisch.
