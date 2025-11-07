Unfälle mit Gleitschirmen forderten zwei Verletzte

Absturz aus fünf Metern

Während der Landephase geriet er freilich in Turbulenzen und bemerkte, dass ein Zaun den Landeplatz versperrte. Er versuchte daraufhin, das Flugmanöver anzupassen, verlor aber die Kontrolle über das Fluggerät und stürzte aus etwa vier bis fünf Metern zu Boden. Er erlitt erhebliche Verletzungen, der Notarzthubschrauber flog ihn in die Innsbrucker Klinik.