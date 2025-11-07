Brandmelder riss Mann aus Schlaf – Flucht auf Dach

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in einem Einfamilienhaus in Längenfeld im Tiroler Ötztal ab: Nachdem ein Feuer ausgebrochen war, wurde der Bewohner (73) durch den Brandmelder aus dem Schlaf gerissen. Dieser konnte sich über den Balkon auf ein angrenzendes Stadeldach retten. Ein Nachbar hörte seine Hilferufe.