Nachbar hörte Hilferuf

Brandmelder riss Mann aus Schlaf – Flucht auf Dach

Tirol
07.11.2025 11:09
Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung.
Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung.(Bild: ZOOM Tirol)

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in einem Einfamilienhaus in Längenfeld im Tiroler Ötztal ab: Nachdem ein Feuer ausgebrochen war, wurde der Bewohner (73) durch den Brandmelder aus dem Schlaf gerissen. Dieser konnte sich über den Balkon auf ein angrenzendes Stadeldach retten. Ein Nachbar hörte seine Hilferufe.

„Brandeinsatz in den frühen Morgenstunden – Rauchwarnmelder rettet Leben!“ – das schrieb die Freiwillige Feuerwehr Längenfeld am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. Kurz vor 3.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Brand im Ortsteil Unterlängenfeld alarmiert worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei im Erdgeschoss des Hauses ein Brand ausgebrochen.

Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie des Mannes und setzte sofort einen Notruf ab.

Ermittler von der Polizei

Über Balkon auf Stadeldach geflüchtet
Der 73-jährige Bewohner wurde durch installierte Rauchwarnmelder geweckt und habe sich rechtzeitig über den Balkon auf das angrenzende Stadeldach retten können. „Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie des Mannes und setzte sofort einen Notruf ab“, berichtete die Polizei.

Pensionist kam mit Schrecken davon
Der Mann wurde schließlich von den Einsatzkräften vom Dach gerettet. „Zeitgleich führten wir einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch. Der Brand konnte rasch lokalisiert und abgelöscht werden“, so die Feuerwehr.

Der 73-jährige Bewohner kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Wohnbereich im Erdgeschoss sei stark beschädigt worden. 

Kommentare

