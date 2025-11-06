Vorteilswelt
Von Straße abgekommen

Herzinfarkt am Steuer: Autofahrer (83) verstarb

Steiermark
06.11.2025 21:02
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.(Bild: Jauschowetz Christian)

In Weiz (Steiermark) erlitt am Donnerstag ein Autolenker (83) während der Fahrt einen Herzinfarkt und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Obwohl Passanten Erste Hilfe leisteten, starb der Mann noch an der Unfallstelle.

0 Kommentare

Donnerstagmittag kam in Göttelsberg bei Weiz ein 83-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Zwei Passanten befreiten den bewusstlosen Mann aus dem Auto und leisteten Erste Hilfe. 

Doch die Reanimationsmaßnahmen seitens Rotkreuz-Team und Notarzt blieben ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Laut Polizei dürfte der Mann während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten haben.

Folgen Sie uns auf