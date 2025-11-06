69-Jähriger auf Schutzweg von Linienbus überrollt

In Judenburg (Steiermark) übersah am Donnerstag ein Busfahrer einen Fußgänger auf einem Schutzweg und fuhr dem 69-Jährigen über einen Fuß. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen.
Am Donnerstagnachmittag kam es in Judenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Als ein 69-Jähriger gerade einen Schutzweg überqueren wollte, bog ein Linienbus-Lenker in die Straße ein und dürfte den Mann übersehen haben.
Der Fußgänger wurde vom Bus erfasst und laut Polizei „im Bereich des rechten Fußes“ vom Reifen überrollt. Mehrere Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst ins LKH Judenburg gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Ein Alkotest beim 56-jährigen Buslenker verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.