Schwere Verletzungen

69-Jähriger auf Schutzweg von Linienbus überrollt

Steiermark
06.11.2025 20:29
Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.(Bild: P. Huber)

In Judenburg (Steiermark) übersah am Donnerstag ein Busfahrer einen Fußgänger auf einem Schutzweg und fuhr dem 69-Jährigen über einen Fuß. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen. 

0 Kommentare

Am Donnerstagnachmittag kam es in Judenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Als ein 69-Jähriger gerade einen Schutzweg überqueren wollte, bog ein Linienbus-Lenker in die Straße ein und dürfte den Mann übersehen haben. 

Der Fußgänger wurde vom Bus erfasst und laut Polizei „im Bereich des rechten Fußes“ vom Reifen überrollt. Mehrere Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst ins LKH Judenburg gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Ein Alkotest beim 56-jährigen Buslenker verlief negativ.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Kommentare

