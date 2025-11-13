Advent auf der Burgruine Aggstein in der Wachau

Begonnen hat alles klein im Jahre 2010: etwa 30 Aussteller boten bei den ersten Märkten Lederwaren, Keramik und Holzarbeiten an. Lediglich etwas Musik, Glühwein und Fackeln sorgten für vorweihnachtliche Stimmung. Der Durchbruch des Burgadvents folgte, als die „Krone bunt“ eine Doppelseite über den „Geheimtipp Aggstein“ brachte. Von da an wuchs der Weihnachtsmarkt stetig. Aus 30 Ausstellern wurden über 70 Anbieter: Kunstschmiede, Keramiker, Holzschnitzer und Schmuckgestalter, Stände, die Kulinarik für jeden Gaumen kredenzen, Musik und Märchenstunden - das Angebot wächst beständig.