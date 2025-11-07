Top-Vokalisten aus Opernszene singen in Ternitz

Alle eineinhalb Jahre organisiert der Neunkirchner Opernliebhaber Michael Tanzler eine konzertante Opernaufführung in der Ternitzer Stadthalle, Bezirk Neunkirchen, bei der international renommierte Stars aus der Opernwelt auftreten. Das Besondere daran: sie verlangen keinen Cent Gage dafür.
Am Samstag ist es wieder so weit. Diesmal am Programm: „I Capuleti e i Montecchi“, besser bekannt als „Romeo und Julia“ von Vincenzo Bellini. Das besondere daran: Die auftretenden Sänger und Sängerinnen – insgesamt fünf – singen gratis und ohne Vertrag. Und es sind nicht irgendwelche Sänger und Sängerinnen aus den zweiten Reihen, sondern durchgehend internationale und in der Opernwelt renommierte Darsteller. Als Romeo konnte Tanzler die Mezzosopranistin Julie Boulianna aus Kanada gewinnen, die diese Woche zeitgleich schon für Proben in der Wiener Staatsoper auf der Bühne stand. Als Julia tritt die Kubanerin Laura Ulloa auf. In weiteren Rollen: Laurent Kubla, Francesco Castoro und Luciano Batinic.
Die Opernsänger und Sängerinnen fühlen sich immer wohl hier bei uns und sagen: „Bei dir findet man noch die Atmosphäre, wie es sie früher am Theater gab“.
Michael Tanzler, Obmann des Vereins „Amici des Belcanto“
Bild: Seebacher Doris
Warum treten renommierte Opernstars ohne Gage in Ternitz aus?
Tanzler lacht über diese Frage und meint: „Das frage ich mich selbst oft“. Aber sein weltweites Netzwerk, seine jahrzehntelange Expertise und die Liebe zur Oper machen es ihm möglich, auf diese Stars zuzugreifen und sie zum Kommen zu überreden. Und sie kommen tatsächlich gerne, weil es ihnen hier gefällt. „Sie fühlen sich immer wohl und sagen, bei dir findet man noch die Atmosphäre, wie es sie früher am Theater gab“, freut sich Tanzler über das Lob seiner Gäste, die teilweise bereits zum zweiten oder dritten Mal hier sind. „Sogar Placido Domingo war schon für ein Charity Fußballmatch hier in Neunkirchen “, erzählt er stolz. Anreise und Hotel für die Opernstars am Samstag werden natürlich bezahlt. Ebenso das Orchester und der Chor, die für das Event am Samstag aus der Slowakei anreisen. Die ganze Woche über wird bereits gemeinsam mit den Darstellern geprobt.
Ausgesucht werden vorrangig Opern, die in den letzten Jahren und in naher Zukunft nicht in Wien zu sehen sind. Und die Besucher danken es ihm. Denn nicht nur Gäste aus dem Bezirk werden erwartet, sondern auch Opernliebhaber aus Deutschland und aus der Schweiz werden anreisen.
Wer jetzt noch Lust bekommen hat – Karten sind noch bei „Amici del Belcanto“ (0680 /1454048, office@amicidelbelcanto.at) erhältlich.
