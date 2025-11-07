Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltstars zu Gast

Top-Vokalisten aus Opernszene singen in Ternitz

Niederösterreich
07.11.2025 14:00
Michael Tanzler mit seinen beiden Hauptdarstellerinnen am Samstag: Julie Boulianne (li.) singt ...
Michael Tanzler mit seinen beiden Hauptdarstellerinnen am Samstag: Julie Boulianne (li.) singt den Romeo und Laura Ulloa steht als Julia auf der Bühne. Mit dabei: Chor und Orchester der Staatsoper Banska Bystrica in der Slowakei mit Stardirigent Marian Vach.(Bild: ZVG Privat)

Alle eineinhalb Jahre organisiert der Neunkirchner Opernliebhaber Michael Tanzler eine konzertante Opernaufführung in der Ternitzer Stadthalle, Bezirk Neunkirchen, bei der international renommierte Stars aus der Opernwelt auftreten. Das Besondere daran: sie verlangen keinen Cent Gage dafür. 

0 Kommentare

Am Samstag ist es wieder so weit. Diesmal am Programm: „I Capuleti e i Montecchi“, besser bekannt als „Romeo und Julia“ von Vincenzo Bellini. Das besondere daran: Die auftretenden Sänger und Sängerinnen – insgesamt fünf – singen gratis und ohne Vertrag. Und es sind nicht irgendwelche Sänger und Sängerinnen aus den zweiten Reihen, sondern durchgehend internationale und in der Opernwelt renommierte Darsteller. Als Romeo konnte Tanzler die Mezzosopranistin Julie Boulianna aus Kanada gewinnen, die diese Woche zeitgleich schon für Proben in der Wiener Staatsoper auf der Bühne stand. Als Julia tritt die Kubanerin Laura Ulloa auf. In weiteren Rollen: Laurent Kubla, Francesco Castoro und Luciano Batinic. 

Zitat Icon

Die Opernsänger und Sängerinnen fühlen sich immer wohl hier bei uns und sagen: „Bei dir findet man noch die Atmosphäre, wie es sie früher am Theater gab“.

Michael Tanzler, Obmann des Vereins „Amici des Belcanto“

Bild: Seebacher Doris

Michael Tanzler (li.) im Bild mit Julia-Darstellerin Laura Ulloa und Francesco Castoro, der am ...
Michael Tanzler (li.) im Bild mit Julia-Darstellerin Laura Ulloa und Francesco Castoro, der am Samstag als Tebaldo singen wird.(Bild: ZVG Privat)

Warum treten renommierte Opernstars ohne Gage in Ternitz aus?
Tanzler lacht über diese Frage und meint: „Das frage ich mich selbst oft“. Aber sein weltweites Netzwerk, seine jahrzehntelange Expertise und die Liebe zur Oper machen es ihm möglich, auf diese Stars zuzugreifen und sie zum Kommen zu überreden. Und sie kommen tatsächlich gerne, weil es ihnen hier gefällt. „Sie fühlen sich immer wohl und sagen, bei dir findet man noch die Atmosphäre, wie es sie früher am Theater gab“, freut sich Tanzler über das Lob seiner Gäste, die teilweise bereits zum zweiten oder dritten Mal hier sind. „Sogar Placido Domingo war schon für ein Charity Fußballmatch hier in Neunkirchen “, erzählt er stolz. Anreise und Hotel für die Opernstars am Samstag werden natürlich bezahlt. Ebenso das Orchester und der Chor, die für das Event am Samstag aus der Slowakei anreisen. Die ganze Woche über wird bereits gemeinsam mit den Darstellern geprobt.

Ausgesucht werden vorrangig Opern, die in den letzten Jahren und in naher Zukunft nicht in Wien zu sehen sind. Und die Besucher danken es ihm. Denn nicht nur Gäste aus dem Bezirk werden erwartet, sondern auch Opernliebhaber aus Deutschland und aus der Schweiz werden anreisen.

Wer jetzt noch Lust bekommen hat – Karten sind noch bei „Amici del Belcanto“  (0680 /1454048, office@amicidelbelcanto.at) erhältlich.

https://www.amicidelbelcanto.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf