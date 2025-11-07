Top-Vokalisten aus Opernszene singen in Ternitz

Warum treten renommierte Opernstars ohne Gage in Ternitz aus?

Tanzler lacht über diese Frage und meint: „Das frage ich mich selbst oft“. Aber sein weltweites Netzwerk, seine jahrzehntelange Expertise und die Liebe zur Oper machen es ihm möglich, auf diese Stars zuzugreifen und sie zum Kommen zu überreden. Und sie kommen tatsächlich gerne, weil es ihnen hier gefällt. „Sie fühlen sich immer wohl und sagen, bei dir findet man noch die Atmosphäre, wie es sie früher am Theater gab“, freut sich Tanzler über das Lob seiner Gäste, die teilweise bereits zum zweiten oder dritten Mal hier sind. „Sogar Placido Domingo war schon für ein Charity Fußballmatch hier in Neunkirchen “, erzählt er stolz. Anreise und Hotel für die Opernstars am Samstag werden natürlich bezahlt. Ebenso das Orchester und der Chor, die für das Event am Samstag aus der Slowakei anreisen. Die ganze Woche über wird bereits gemeinsam mit den Darstellern geprobt.