Technischer Defekt

Radlader brannte – Reschenstraße total gesperrt

Tirol
05.11.2025 21:19
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Bei einem an der Reschenstraße B 180 abgestellten Radlader kam es am Mittwoch zu einem Brand. Der folgende Feuerwehreinsatz sorgte für eine starke Verkehrsbehinderung auf der Durchzugsroute.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.55 Uhr in Pfunds. Vor Ort befindliche Personen, die den Brand bemerkten, versuchten das Feuer zu löschen. Dies gelang allerdings nicht.

Mehr als eine Stunde Sperre
Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen konnte. Während der Löscharbeiten musste allerdings die stark befahrene Reschenstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Sperre dauerte bis 15.15 Uhr.

Erheblicher Schaden
Ursache des Brands war vermutlich ein technischer Defekt, am Radlader entstand erheblicher Sachschaden. Verletzte gab es zum Glück keine.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

