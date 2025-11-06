Ein Jahr nach Flut: „Goassteig“ vor der Freigabe

Oben und unten gesichert

Nun ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht. „Die Sicherungsmaßnahmen waren ein hochkomplexes Mammut-Projekt“, weiß Verkehrslandesrat Udo Landbauer. 4,1 Millionen Euro wurden in die umfangreiche Sanierung investiert. Die Böschung oberhalb der Landesstraße wurde unter anderem mit 358 Stück vier Meter langer Pfähle gesichert, 366 weitere Großbohrpfähle stützen in bis zu 18 Metern Tiefe die neue Straße.