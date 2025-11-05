Über das Überleben durch Malerei und Lyrik

An der Ästhetik des Krieges arbeitet sich Zechner mit Camouflagen und Uniformen ab, die er etwa in seinen Schachtel-Collagen mit konkreter Poesie von Serrano kombiniert – ein paar der interessantesten Arbeiten dieser Schau. „Camouflagen sind ein Weg, sich zu schützen“, sagt Serrano. „Es gibt die Möglichkeit, zu überleben.“ Und Zechner ergänzt: „Wir haben versucht, schwere politische Tatsachen aufzugreifen und in eine Reibung zu geraten zwischen Literatur und Malerei.“