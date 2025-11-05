Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Galerie Graz

Über das Überleben durch Malerei und Lyrik

Steiermark
05.11.2025 17:00
Johanes Zechner und Pedro Serrano in ihrem Projekt „Camuflajes“ in der Neuen Galerie
Johanes Zechner und Pedro Serrano in ihrem Projekt „Camuflajes“ in der Neuen Galerie(Bild: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek © Bildrecht Wien, 2025)

Den verkopften Versuch eines Dialogs über gewaltvolle Zeiten präsentieren der steirische Künstler Johanes Zechner und der mexikanische Poet Pedro Serrano mit „Camuflajes. Zechner & Serrano“ in der Neuen Galerie Graz. 

0 Kommentare

Kriege, Amok, Femizide: Unsere Zeiten sind von Gewalt geprägt. Über Monate haben Johanes Zechner und Pedro Serrano zwischen Graz und Mexiko-Stadt korrespondiert und dabei auch die Schnittstellen zwischen Malerei und Lyrik ausgeleuchtet. In der Neuen Galerie Graz präsentieren sie nun ein „begehbares Gedicht“, eine „Empörung über die Situation, der wir machtlos gegenüber stehen“, sagt Kurator Günther Holler-Schuster. 

Im Fokus steht aber nicht die Zerstörung, sondern der Ausweg. Die Tür des Käfigs gleich zu Beginn der Schau steht offen, der Vogel findet sich als Nachtigall auf Collagen und als Papagei in einer Rauminstallation aus Türen von Schriftstellern, die hier übrigens in Kooperation mit dem Literaturhaus Graz auch lesen werden: Natascha Gangl, Valerie Fritsch, Clemens Setz und Maja Haderlap – um nur einige zu nennen. 

Die Installation „La Iguana“ (Der Leguan)
Die Installation „La Iguana“ (Der Leguan)(Bild: Universalmuseum Joanneum/N. Lackner © Bildrecht Wien, 2025)

An der Ästhetik des Krieges arbeitet sich Zechner mit Camouflagen und Uniformen ab, die er etwa in seinen Schachtel-Collagen mit konkreter Poesie von Serrano kombiniert – ein paar der interessantesten Arbeiten dieser Schau. „Camouflagen sind ein Weg, sich zu schützen“, sagt Serrano. „Es gibt die Möglichkeit, zu überleben.“ Und Zechner ergänzt: „Wir haben versucht, schwere politische Tatsachen aufzugreifen und in eine Reibung zu geraten zwischen Literatur und Malerei.“

Dabei wird nichts ausgeschlachtet, sondern nur angedeutet. Auf großen, bunten Mobiles hat Zechner Zeitungsberichte auf- und überklebt. Meterhoch auf schwarzem Hintergrund erstrecken sich vulvaförmige „Wunden“, umfasst von Bandagen. Das sind spannende, hochkomplexe Perspektiven in einer insgesamt doch recht verkopften Schau. 

Am 12. November liest Pedro Serrano in der Ausstellung, im Anschluss findet ein Gespräch mit dem Kurator statt. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf