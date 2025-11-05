bookolino widmet sich dem Erzählen in Bildern

„Insgesamt steht das Festival heuer unter dem Motto Erzählen in Bildern“, sagt Leiterin Irene Hetzenauer. Gerade Illustratoren sind es nämlich, die von Künstlicher Intelligenz bedroht sind. In der Ausstellung – sie bleibt übrigens bis Ende des Schuljahres und ist jeden Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet – stellt man einem KI-Buch von Menschen produzierte Exemplare gegenüber. „Wir wollen die kreativen Prozesse, die dahinter stecken, zeigen“, sagt Deutsch-Dabernig. Kinder können auch selbst malen, zeichnen oder Collagen basteln.