Erster Meilenstein in Wiener Neustadt geschafft

Zur Herstellung des vierten Gleises muss der Bahnkörper von Höhe HTL bis Kollonitschgasse verbreitert und mit Stützmauern gesichert werden. Die Arbeiten an der innenstadtseitig gelegenen Spritzbetonwand sind demnächst abgeschlossen. „Wodurch sich die Staubbelastung für die Bevölkerung reduziert“, heißt es von Seiten der ÖBB. Jetzt gehts weiter mit Bohrpfahlarbeiten und die Errichtung der zur Innenstadt gelegenen Stützmauern, welche noch bis Jänner 2026 laufen werden.